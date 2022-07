Ein Jahr Haft für übergriffigen Unteroffizier

Es waren schwere Vorwürfe gegen einen heute 34-jährigen Unteroffizier, der seit Juni 2016 am Fliegerhorst in Hörsching stationiert war. Der Soldat soll über einen längeren Zeitraum einzelne Untergebene und auch Kameraden nach dem Dienst zu sich nach Hause eingeladen und dann unsittlich berührt haben. Alle Beteiligten sollen zuvor auch reichlich Alkohol konsumiert haben. Zudem soll sich der Mann auch während der Nachtruhe an Zimmerkameraden und jungen Rekruten vergangen haben.