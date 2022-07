Gewonnen hat: Anna aus Ansfelden, wir gratulieren!

Brennnessel-Käse-Laibchen

Zutaten: 150g Brennnesselblätter, 3 Vollkornsemmel, 1 Karotte, 1 Zwiebel, 1/2 Stg. Lauch, 2 Eier, 40 g Butter, 1 Handvoll junger Spinat, Kräutersalz, Muskat, Pfeffer, etwas Milch, 100g Käse, Mehl nach Bedarf, Brösel, Ölzum Ausbacken.

Zubereitung: Zwiebel und Lauch fein schneiden, Karotte reiben und alles zusammen in Öl anschwitzen. Brennnesselblätter und Spinat waschen, abtropfen lassen, einmal kurz in kochendes Wasser tauchen, fein hacken, zur Gemüsemasse geben und ebenfalls anschwitzen. Auskühlen lassen, Semmeln zerkleinern und in Milch einweichen. Ausgedrückte Semmeln + kleinwürfelig geschnittenen Käse + Eier vermischen. Kräutersalz und Gewürze dazu und mit Mehl binden. Kleine Laibchen formen, in Brösel wenden und in heißem Fett goldgelb ausbacken.