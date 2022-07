Italien: Hundebesitzer müssen Wasser dabei haben

Spazieren in Badekleidung nicht überall erlaubt

Das ist aber nicht die einzige neue Regel in Österreichs Nachbarland. Mehrere Badeortschaften haben in diesem Sommer Strafen in derselben Höhe für Stadtspaziergänge in Badekleidung eingeführt. Davon sind auch Männer betroffen, die mit nacktem Oberkörper durch die Orte gehen. Die vielen Touristen und Touristinnen, die halb nackt durch die Straßen ziehen, würden dem Ansehen der Ortschaften schaden, hieß es. Oben-Ohne-Verbote gelten auch in der Stadt Mailand, wo sich Menschen nur mit einem Mindestmaß an Kleidung in Parks sonnen dürfen. Bei diesen Vorschriften beträgt die Strafe 300 Euro.