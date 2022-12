Helmut (60): Vom Intensivbett zum X-Cross-Event

„Ich spürte auf einen Schlag eine große Leere. Nachdem ich diese schlimme ,Botschaft‘ meiner Gattin übermittelte, meinte sie nur: ,Du hast schon so viel in deinem Leben geschafft, wir schaffen das auch‘“, erzählt der ehemalige Pressesprecher des Bundeskriminalamtes aus Neusiedl am See (Bgld). „Die Diagnose war reiner Zufall. Am Hals bildete sich ein kleiner Knubbel, für mich nicht der Rede wert, doch meine Hausärztin erkannte den Ernst der Situation und drängte mich zur raschen Untersuchung.“