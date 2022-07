Großer Umbruch! Rapid hat Integrationsbedarf

Bei einer derart großen Auswahl an Profis gilt es, auch jene Spieler bei Laune zu halten, die selten bis gar nicht zum Einsatz kommen. Feldhofer ist also auch als Psychologe gefragt. „Aber als Trainer muss man so viele Facetten abdecken, damit man eine Gruppe führen kann - ob es da 18 oder 25 Spieler sind, macht wenig Unterschied“, erklärte der Ex-ÖFB-Teamspieler. Immerhin sollten nun die Zeiten vorbei sein, in denen Rapid Probleme hatte, 18 Profis auf den Spielbericht zu schreiben. „Wir haben im Frühjahr gesehen, was in Zeiten von Corona passieren kann, wenn man auf einmal 17 Ausfälle hat“, erinnerte der Coach und ergänzte: „Wir wollen uns bestmöglich rüsten und alle drei Tage ein Spiel haben.“