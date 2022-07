Rapid: Burgstaller war gleich der Fan-Liebling

Stolze 257 Jahre Tradition haben Rapid und Celtic gemeinsam auf dem Buckel. 9400 Fans kamen zum Kracher zwischen den Kultvereinen. Und wollten den letzten Härtetest der Vorbereitung für „Rapid neu“ sehen. Nach der enttäuschenden letzten Saison mischten die Hütteldorfer ihre Truppe neu an - und Trainer Ferdinand Feldhofer bot gegen Celtic gleich sieben Neuzugänge in der Startelf auf. Allen voran Rückkehrer Guido Burgstaller. Der gleich beim ersten Auftritt in der Rapid-Heimstätte Kapitän und Publikumsliebling war.