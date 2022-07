Duell der Rapid-Gegner wird zum Skandalspiel

Auf Sieger wartet Rapid

Zum Sportlichen: Lechia Gdansk feierte gegen Akademija Pandev einen 4:1-Heimsieg. Das Retourmatch geht in einer Woche über die Bühne. Gegen den Aufsteiger hat Rapid am 21. Juli Heimrecht, eine Woche später treten die Hütteldorfer auswärts an. Die Grün-Weißen müssen insgesamt drei Quali-Runden überstehen, um es in die Gruppenphase zu schaffen.