Frühlingsboten und Glücksbringer in großer Not

Sie vertilgen Massen an Insekten, darunter auch die lästigen Gelsen, doch der Bestand der Mehlschwalbe ist in großer Gefahr - auch in Kärnten. Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden, das absichtliche Entfernen der geschützten Nester sowie das bewusste Verhindern des Nestneubaus durch Spikes oder spezielle Fassadenanstriche erschweren das Überleben der Schwalben in den Siedlungen. Hinzu kommt der immense Rückgang fliegender Insekten, bedingt durch die zunehmend intensivierte Landwirtschaft, den Rückgang der Weidewirtschaft, den Einsatz von Pestiziden und die Zerstörung von Feuchtgebieten, die ihre Nahrungsgrundlage schmälern.