Mit Fünfer aufsteigen bei Besuch der Sommerschule

ÖVP will Pflicht für außerordentliche Schüler

Die ÖVP will den Vorschlag adaptieren und Jugendliche mit Sprachproblemen zu Sommerkursen verpflichten. Verpflichtende Deutschkurse für außerordentliche Schüler seien längst überfällig. „Diese verpflichtenden Kurse mit der Sommerschule zu verknüpfen kann ein erster Schritt sein“, so Bildungssprecher Harald Zierfuß. Aber es bräuchte mehr. So sollten Eltern von Kindern mit Sprachproblemen bereits ab dem Kindergarten mit verpflichtenden Deutschkursen eingebunden werden.