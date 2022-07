ÖVP Neusiedl erzwingt Sonder-Gemeinderat

Die ÖVP-Neusiedl am See mit Vize-Bürgermeister Thomas Halbritter, ist gegen den geplanten Krankenhaus-Standort in Gols. „Wir sind gegen die Zerstörung der einzigartigen Landschaft am Nordrand des Nationalparks und haben einen besser geeigneten Platz in Neusiedl“, so Halbritter. Konkret gemeint ist das Gewerbegebiet Prädium nahe des Outletcenters. Halbritter versteht nicht, warum SPÖ-Bürgermeisterin Elisabeth Böhm sich nicht für ein Spital in Neusiedl einsetzt.