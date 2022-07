Silber für Buchinger - Bronze für Rock ‘n‘ Roller

„Das ist nach WM-Gold 2016 sicher meine schönste und wertvollste Medaille“, sagte Buchinger. „Als ich es nicht zu den Olympischen Spielen nach Tokio geschafft habe, wollte ich alles hinschmeißen. Danke an alle, die trotzdem an mich geglaubt haben.“ Karate war 2021 in Tokio olympisch, flog für Paris 2024 aber wieder aus dem Programm.