Sexy, aber out: Kanu-Duo verpasst die WM in Kanada

„Fast kana da in Kanada aus Austria“, wird Österreichs Kanuverband Anfang August in Übersee erklären müssen. Denn bei der Kanu-Sprint-WM der Flachwasserathleten wird einzig und allein Para-Kanute Mendy Swoboda aus Altenberg Rot-Weiß-Rot in Halifax vertreten! Große Abwesende: Der Kajak-Zweier Ana Lehaci/Viktoria Schwarz.