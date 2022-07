Ist Oberösterreichs Landtag im Sommer zu faul?

Ist der OÖ. Landtag also zu faul? Diese provokante Frage wird auch durch eine Debatte über die Landtags-Sommerpause in Niederösterreich genährt. „Die Teuerung macht keine Pause, die Landespolitik sollte es auch nicht“, hat dort SPÖ-Chef Franz Schnabl getwittert, mit der ÖVP als Zielscheibe. Worauf gar in der letzten NÖ-Landtagssitzung vor den Ferien intensiv übers Weiterarbeiten diskutiert wurde – allerdings ohne konkrete Beschlüsse. Randnotiz: Im Nachbarbundesland ist spätestens nächsten Jänner Landtagswahl.