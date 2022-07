„Ich hab gleich gewusst, dass es schlimm ist“

Ein Blick aus dem Küchenfenster gegen 19.30 Uhr hat am Mittwoch eine noch schlimmere Brandkatastrophe verhindert. „Ich hab rausgeschaut, den vielen Rauch gesehen und gleich gewusst, dass es schlimm ist“, erzählt Paul Watzenböck im Gespräch mit der „Krone“. Der 18-jährige HTL-Schüler hatte ein Feuer am Hof des Nachbarn in Waizenkirchen entdeckt und sofort reagiert.