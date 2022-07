Gesetz aus 1875 kippt in Steyr Umbau in Wohnhaus

Neues Projekt kam Nachbarn zu nahe

Deshalb also musste die Richterinin der Geschichte weit zurückblicken. Denn der allfällige Konsens, also die Feststellung rechtskonformen Bauens, entsteht über so lange Zeit erst in der Zusammenschau früherer Genehmigungsschritte und tatsächlicher Bauten. Aufgekommen ist all das, weil der aktuelle schon recht weit fortgeschrittene Umbau einem Nachbarn zu nahe kam. Im Zuge gerichtlicher Erhebungen stellte sich heraus, dass da offenbar ein Schwarzbau umgebaut wurde. Das heißt, dass die zuvor vom Magistrat Steyr schon erteilte Umbaubewilligung nicht mehr gültig ist.