Algarve: Sommer, Sonne, Meer und Sterne

Übrigens auch bei Kurt Gillig, der vor 22 Jahren gekommen ist, um zu bleiben. Der Kärntner ist nun Hoteldirektor vom Vila Vita Parc Resort, das sich in Porches auf großzügigen 22 ha erstreckt und über einen direkten Strandzugang verfügt. Er ist nicht der einzige Österreicher, der in der gepflegten Anlage wirkt. Hans Neuner stammt aus Tirol, ist nach einer Kochlehre auf Wanderschaft gegangen und nun auch schon einige Jahre hier, wo er im Ocean Restaurant inzwischen zwei Michelin-Sterne erkocht hat. Der Name dieses Platzes ist übrigens Programm, denn der Atlantische Ozean kommt sozusagen in den Raum, im Sommer können die großen Glasflächen hin zum Meer geöffnet werden, das Design erinnert mit seinen Blau- und Goldtönen an eine stimmungsvolle Meereslandschaft.