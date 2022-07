Warmes Frühjahr ließ Gasverbrauch deutlich sinken

Anders sei es bei reinen Heizkraftwerken. Eines in Salzburg sei bereits von Gas- auf Ölbefeuerung umgestellt worden, ein weiteres befindet sich dort in Umbau. Die vier Heizkraftwerke in Wien - Spittelau, Leopoldau, Inzersdorf und beim Arsenal im dritten Bezirk - können sowohl mit Gas als auch mit Öl betrieben werden. Laut Wien-Energie-Chef Michael Strebl sei auch die Beschaffung von Heizöl „kein Problem“ gewesen, schreibt die Zeitung. Die Tanks mit 10.000 Litern würden aber nur kurz reichen, daher suche man zusätzliche Möglichkeiten, Heizöl einzulagern.