Energie: Österreich kann auf Kasachstan verzichten

Gas: Einspeichern auf eigene Rechnung

Große Betriebe speichern bereits auf eigene Rechnung Gas ein. So will die Voest 1,5 Terawattstunden (TWh) kaufen, was für mehrere Monate den Betrieb sicherstellen würde. Für eine staatliche Gasreserve von 20 TWh stehen 6,6 Milliarden Euro zur Verfügung. Mit dem Kauf wurde bereits begonnen.