Nazi-Tweet: FPÖ stellt Werder nun ein Ultimatum

Am Samstag hatte in Zell am Ziller ein „Aktionstag“ der FPÖ im Vorfeld des Landesparteitages am Sonntag in Schwaz - und damit auch der Landtagswahl am 25. September - stattgefunden. Daran nahm auch FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl teil. Auf dem Werder-Tweet ist eine Art Truck-Anhänger der FPÖ zu sehen sowie daneben - etwas undeutlich - der am Podium stehende Kickl. Dem „Klare Kante gegen Nazis“ stellten die Social Media-Verantwortlichen den Satz voran: „Wir fühlen uns hier so sehr zuhause, dass wir auch im #Zillertal dafür einstehen.“