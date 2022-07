Auf Syrien-Flucht folgt Attacke in Europa

Von dort bereist Khoukaz, der parallel in der Drama-Serie „4 Blocks“ schauspielerisches Talent zeigt,vdie Top-Turniere in Europa. Im Prater-Zelt bei der Liliputbahn wuchtet er sich zum Auftakt in einem Tag-Team-Match durch den Ring, am Finaltag könnte ein Titelkampf auf ihn zukommen. „Ich habe in Wien noch nie verloren - das wird auch so bleiben!“