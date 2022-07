Amber Heard verlangt Aufhebung des Urteils

„Exzessiv hohe Summe“

Zum Schluss argumentiert Heard, dass die Geschworenen ihrem Ex-Mann eine „exzessiv hohe Summe“ zugesprochen haben - „für die Dinge, die nichts direkt mit der Klage zu tun hatten“. Genauer gesagt habe sich Depp nicht an die in seiner Klage angegebenen „Schadensperiode“ zwischen dem 18. Dezember 2018 und dem 2. November 2020 gehalten: „Mr. Depp ist immer wieder zurück in den Mai 2016 zurückgegangen - das Datum, an dem Ms Heard ihm häusliche Gewalt vorgeworfen hat“.