Gärtner fordern Finderlohn für Klimt-Bild

Nachdem sie 2019 das Klimt-Gemälde „Bildnis einer Frau“ in einem Müllsack entdeckt hatten, fordern zwei Gärtner in Piacenza (Italien) jetzt einen Finderlohn. Dieser soll mindestens 50.000 Euro betragen. Das Bild des Malers Gustav Klimt war 1997 aus einer Galerie entwendet worden und wurde später in einem Müllsack in einem Verlies gefunden.