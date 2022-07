Wimbledon: Sohn Stefan als Teil der Djokovic-Show

Aus dem Nichts

Im Achtelfinale bekommt es Djokovic Sonntag mit Sensationsmann Tim van Rijthoven zu tun. Der Holländer schrieb zuletzt sein persönliches Sommermärchen. Vor drei Wochen war er noch außerhalb der Top 200 gestanden, hatte in seiner Karriere erst ein ATP-Match gewonnen. Seither feierte Tim acht Siege in acht Spielen. Erst holte er den Titel in s’Hertogenbosch, in Wimbledon setzte er den Lauf fort.