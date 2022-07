So steht es um die Verpflichtung von Ben-Hatira

Woche drei in der Vorbereitung: Das ist jener Trainingsabschnitt, den die Spieler am meisten „fürchten“. Unter dem neuen Trainer Miroslav Klose wurde in dieser Woche - vor allem im Trainingslager im Klostertal und in Bludenz - beinhart gearbeitet. Abgeschlossen wird die Monsterwoche heute (16) mit einem Testspiel beim FC Zürich, das im altehrwürdigen Letzigrund - allerdings ohne Fans - über die Bühne geht. Aus gutem Grund: Die Altach- und die Grasshoppers-Fans sind befreundet, man will möglichen Scharmützeln vorbeugen.