Marseille trennt sich von Trainer Jorge Sampaoli

Amtierender Vizemeister

„Wir sind zufrieden mit dem, was wir erreicht haben, und mit den Emotionen, die wir gemeinsam erlebt haben. Aber nach einer langen Bedenkzeit haben sich die beiden Parteien darauf geeinigt, diese Zeit zu beenden“, hieß es in der Vereinsmitteilung. Sampaoli hatte die Mannschaft im März 2021 übernommen, sein Vertrag lief noch bis 30. Juni 2023. Sampaoli führte den Club in der vergangenen Saison auf Platz zwei hinter Paris Saint-Germain sowie ins Halbfinale der Conference League.