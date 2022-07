Nasses Gold: Ein Hoch auf das Wiener Wasser!

Gerade jetzt, in Zeiten der sengenden Hitze wie in der Sahara, ist es ein äußerst kostbares Gut: kaltes, klares Wasser, das nasse Gold. Doch während in anderen europäischen Ländern wie Italien, Frankreich oder Portugal gerade akute Wasserknappheit herrscht, fließt es in der Bundeshauptstadt munter weiter. Grund dafür sind zwei Hochquellleitungen und eine vorausblickende Bauweise.