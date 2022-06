Blitz-Überfall auf Geldtransporter: Vier Verletzte

Laut einem Polizeisprecher erlitten alle vier nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Drei von ihnen kamen zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus. Wie viele Täter im Spiel waren, ist noch nicht bekannt. Während des Überfalls versprühten sie Reizgas und gaben auch mehrere Schüsse in die Luft ab. Eine Augenzeugin, die in einem Büro über der Bank arbeitet, hörte zwei Schüsse. Vom Fenster aus sah sie ein schwarzes Auto und zwei bis drei maskierte Männer, sagte die Frau am Tatort. Die Tat verlief ihren Angaben zufolge sehr schnell.