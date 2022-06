Unwetterfront zieht über weite Teile Kärntens

Orkanböe über Arriach

Laut UWZ wurde in Arriach Dienstagabend sogar eine Orkanböe mit 129 Stundenkilometern gemessen. „Hier gilt größte Vorsicht, wir warnen dieses Unwetter dementsprechend auch mit der höchsten Warnstufe! Der Zellkern verlagert sich in der nächsten Stunde weiter in Richtung Nockberge bzw. Gurktaler Alpen, die Gewitterlinie generell in Richtung Unterkärnten und Obersteiermark“, meldet die UWZ.