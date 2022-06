Barca-Fans heißen Lewandowski schon willkommen

Sauer wegen Mane?

Es bleibt spannend. Während die Bayern-Bosse weiterhin beteuern, Lewandowski unter Verweis auf dessen gültigen Vertrag nicht ziehen lassen zu wollen, sickert immer mehr durch, dass der Pole selbst offenbar nicht mehr an der Säbener Straße kicken will. Mehrmals hat er erwähnt, dass das Kapitel Bayern für ihn abgeschlossen sei. Dass er - wie laut Vertrag vorgesehen - am 12. Juli beim Trainingsauftakt in München weilt, wird von Medien als unrealistisch eingeschätzt. „Sky“ führt jüngst sogar einen potenziellen Streik ins Treffen. Ein großer Stürmer mit großem Ego? So wird er teils dargestellt. Gut möglich, dass ihm da gar nicht in den mentalen Kram passt, dass sich in München seit Tagen alles um einen anderen Superstar dreht: Sadio Mane.