Frankreichs Westen: Die wildromantische Bretagne

Austern und Aussicht

Die Pointe du Grouin ist eine Landzunge auf der Smaragdküste mit einer Wahnsinnsaussicht. Von hier sieht man nicht nur den Mont-Saint-Michel, sondern die wildromantische Küste mit dem Meer in dieser unglaublichen grün-türkisen Färbung, von der sich der Name ableitet. Die Perle an der Côte d’Émeraude ist Cancale, eine hübsche kleine Hafenstadt und Paradies für Austernliebhaber. Austernbänke, so weit das Auge reicht, begünstigt durch die starken Gezeiten. Nie haben Austern besser geschmeckt! Wer sich näher für die Delikatesse, die hier keineswegs ein Luxusgut ist, interessiert, der informiert sich am besten in La Ferme Marine, ein lebendiges Museum und gleichzeitig eine funktionierende Austernzucht. Fara Nouvel führt auf Deutsch und begeistert mit ihrer Leidenschaft für Austern. Austern haben übrigens eine wichtige ökologische Funktion in Küstengewässern und filtern etwa 15 Liter Wasser pro Stunde. In New York gibt es sogar ein Austern-Projekt, um das Wasser vor Manhattan zu säubern.