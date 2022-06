Heftige Debatten um einen Stall für 40.000 Hühner

Hennen statt Schweinen

Im Mittelpunkt: Landwirt Christian Gierlinger. Er will, wie berichtet, am Amberg seinen Schweinbetrieb aufgeben und einen hochmodernen Stall für 40.000 Hühner errichten. Die Skepsis der Anrainer ist riesengroß. Sie teilten Gierlinger ihre Sorgen, Ängste und die Kritik am Projekt auch klipp und klar mit. „Es geht um eine industrialisierte Masthuhnproduktion“, meint Hans Joachim Nesser, einer der Sprecher der kürzlich gegründeten Bürgerinitiative.