Pizza, Pizza, Pizza, wir lieben Pizza Napoli!

Pizzateig

Zutaten: 400g Pizzamehl (00), 8g Salz, 250g warmes Wasser, 2g Hefe, Olivenöl.

Zubereitung: Wasser, Hefe und etwas Olivenöl vermischen und 10min stehen lassen. Mit Mehl und Salz zu einem geschmeidigen Teig kneten und 20min rasten lassen. „Slap and Fold“ (Technik siehe Video), bis ein geschmeidiger Teig entsteht. 15min rasten lassen. „Slap and Fold“ für weiter 2 Minuten. In eine Schüssel geben und 1 Std. rasten lassen. Portionieren und eine weiter Stunde rasten lassen. Ofen 20min. auf 250°C mit dem Backblech vorheizen. Den Teig in die gewünschte Form ausziehen und mit Tomatensauce und frischem Mozzarella bestreichen. Etwas Olivenöl über die Pizza träufeln und ca. 8min backen. Feigen in Spalten schneiden und mit Prosciutto über der Pizza verteilen, frischen Mozzarella auf die Pizza zupfen und mit Kräutersalat garnieren.