Jakob Schubert bei Heimweltcup Vorstieg-Fünfter

„Es war sehr enttäuschend. Ich bin schneller am Boden gestanden als gedacht. Ich hab‘ nicht viel mitbekommen von der Finalroute“, erklärte die Niederösterreicherin Pilz im ORF-Interview. Dabei hatte Pilz sowohl in der Qualifikation als auch im Halbfinale noch recht souverän agiert. „Ich fühle mich eigentlich in einer guten Form“, befand sie folgerichtig und hoffte auf eine bessere Leistung beim Weltcup von Villars kommende Woche in der Schweiz.