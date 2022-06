Sexuelle Übergriffe im Sport häufen sich

Die Wiener Kinder- und Jugendanwaltschaft (KJA) hat in ihrem am Donnerstagnachmittag veröffentlichten Jahresbericht 2021 auf Übergriffe gegen Kinder und Jugendliche im Sportbereich hingewiesen. „Neben Kinderrechtsverletzungen durch Leistungsdruck haben sich in den letzten Jahren auch Meldungen über sexuelle Übergriffe im Sport gehäuft“, heißt es in dem Bericht.