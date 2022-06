„Es ist nicht 5 vor 12 - es ist 1 vor 12!“

„Krone“: Wie kritisch ist die Situation tatsächlich?

Mahrer: Es ist nicht 5 vor 12, sondern eins vor zwölf. Es braucht Mut und Pragmatismus. Die Energiekosten bei Gas sind für unsere Wirtschaft fünfmal so hoch wie in den USA. Und die Großhandelspreise für Energie an der Börse signalisieren, dass alles auch weiterhin noch teurer wird.

Kocher: Die Unsicherheit ist so groß wie noch nie. Wir sind jetzt Passagiere in der geopolitischen Gesamtlage und nicht am Steuerrad.

Mahrer: Ein Beispiel dafür ist der enorme Stau bei den Containerschiffen in Asien, dadurch gibt es auch Probleme bei vielen Lieferketten, da müssen wir versuchen, auf Sicht zu fahren.