FPÖ und MFG jubeln übers Aus für die Impfpflicht

„Das aus für Impfpflicht ist ein Erfolg für die Freiheit“, bringt es FPÖ-Chef LH-Vize Manfred Haimbuchner auf den Punkt: „Dieses Aus ist als Schritt aus der gesellschaftlichen Spaltung heraus, hin zu einem neuen Miteinander logisch und richtig!“ Dennoch müsse an dieser Stelle angeführt werden, meint der FPÖ-Politiker, dass es niemals so weit kommen dürfe, dass eine Regierung zuerst Angst und Schrecken verbreite, dann durch völlig widersprüchliche Maßnahmen zusätzlich Chaos in einer Krise verursache und letztlich dann so tue, als sei nichts gewesen, kritisiert Haimbuchner den Zick-Zack-Kurs der überforderten türkis-grünen Mannschaft.