Abschied von Heidi Goëss-Horten im kleinen Kreis

Am Freitag, 24. Juni, findet die Kunstmäzenin Heidi Goëss-Horten (81) in der Hubertuskirche in Sekirn am Wörthersee ihre letzte Ruhestätte. Zur Begräbnisfeier ist die Öffentlichkeit ist nicht zugelassen. Das gesamte Areal wird von der Security streng bewacht.