Andreas Gabaliers Traumfrau würde nicht Nein sagen

Die deutsche Zeitung fragte jetzt bei der dermaßen Umschwärmten nach, die Gabalier einmal bei einem Frühstück im Hotel Savoy in Köln über den Weg gelaufen sein soll, was sie denn davon hält. Sie erklärte: „Andreas ist ein sympathischer Kerl. Und wenn er so gern mit mir tanzen will, sieht man sich vielleicht auf dem Parkett. Tanzen im Sand ist nämlich ziemlich schwierig ...“ Was heißt das jetzt für Amor?