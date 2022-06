Hamilton droht Negativ-Rekord in der Formel 1

In den 15 Jahren zuvor hat Hamilton immer spätestens im zehnten Saisonrennen seinen ersten Sieg geholt. 2009 und 2013 war dies der Fall (jeweils in Ungarn). Am 3. Juli steigt ausgerechnet in Silverstone Rennen Nummer zehn. Kann der Rekordweltmeister in der Heimat dann endlich triumphieren? Ein Sieg von Hamilton, der mit Platz in drei in Kanada wieder aufzeigen konnte, wäre angesichts der bisher gezeigten Leistungen eine Überraschung.