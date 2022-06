Linz hat jetzt die einzige Radrennbahn Österreichs

Nachdem das legendäre Ferry-Dusika-Radstadion in Wien Anfang des Jahres dem Erdboden gleichgemacht wurde, hat das hello yellow-Velodrom in der Industriezeile ab sofort ein Alleinstellungsmerkmal. Wenn auch ohne Dach, ist das Oval am Schachermayer-Areal das einzige seiner Art in Österreich.