Ukrainischen Truppen im Osten droht Einkesselung

Im stark umkämpften ostukrainischen Gebiet Luhansk sind ukrainische Einheiten in Ortschaften südlich von Sjewjerodonezk bedroht, von russischen Truppen eingeschlossen zu werden. Die Invasoren hätten mehrere Orte erobert, hieß es am Dienstag in einem Bericht des ukrainischen Generalstabs. In der Kleinstadt Hirske, rund 20 Kilometer südlich von Sjewjerodonezk, hätten russische Truppen ebenfalls Erfolge erzielt.