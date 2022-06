Ferrari-Desaster perfekt! Höchststrafe für Leclerc

Jetzt ist das Ferrari-Desaster endgültig perfekt: Charles Leclerc wird für die Startaufstellung des Grand Prix in Kanada ganz ans Ende strafversetzt! Nachdem im Ferrari des Monegassen am Freitag bereits neue Komponenten des Motors eingebaut worden waren, entschloss sich das Team am Samstag zu einem weiteren Tausch von mehreren Teilen ...