Warum gerade jetzt, Herr Landeshauptmann?

Auf der Wiese hinter dem „Isserwirt“ in Lans, am Fuße des Patscherkofels, weht die Tiroler Fahne. Günther Platter sitzt ganz in sich gekehrt auf einer Holzbank im Schatten einer Sommerlinde, unter ihm liegt die Stadt Innsbruck, gegenüber blitzt die Nordkette in der Sonne. „Gestern haben wir hier den 80. Geburtstag von Altlandeshauptmann Herwig van Staa gefeiert“, erzählt er später, bei einem Rundgang durch die Stuben des 700 Jahre alten Hauses, das schon in 16. Generation in Familienbesitz ist. Der Dichter Georg Trakl hat hier viel Zeit verbracht, „Abend in Lans“ erzählt davon. Platter hat sich diesen Platz für das Abschiedsinterview gewünscht, mit Vogelgezwitscher als Hintergrundmusik.