Markus Rogan: „Das ist endloser Reichtum“

Warum bist du nach deinem Karriere-Ende nach Amerika gegangen?

Zum einen wollte ich mich nach der Schlägerei in der Disco bei der WM in Rom in Österreich nicht mehr blicken lassen. Das war für mich psychisch schwer zu verkraften, ich hab mir so viel aufgebaut und dann mit diesem Skandal alles verschissen. In Amerika kennt mich niemand, und ich bin jedem wurscht.