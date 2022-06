Stand-up-Paddler und Frau mit Kindern in Seenot

Der 13-jährige Stand-up-Paddler aus Niederösterreich geriet am Donnerstag gegen 14.30 Uhr wegen des starken Windes und dem damit verbundenen starken Wellengang am Traunsee im Bereich Traunkirchen in Not. Er konnte den Wellen nichts entgegensetzen und wurde folglich in Richtung Ebensee abgetrieben.