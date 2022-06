Trauer in der Ortschaft Dreiegg, Gemeinde Sonnberg im Mühlkreis. Der 25-jährige Thomas L. ist am Dienstag, wie kurz berichtet, bei einer Motorradfahrt auf der B132 bei Bad Mühllacken tödlich verunglückt. Bürgermeister Leopold Eder: „Ich kenne die Eltern gut. Sie haben es jetzt schwer.“ Vater Manfred L. postete auf Facebook das Bild einer Vase mit der Aufschrift: „Für immer in unseren Herzen Thomas“.