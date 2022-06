Ökoerfolg: Kein grünes Mascherl für Atomstrom

Es war vier Uhr Früh in seiner Heimat, als unsere Öko-Eiche am Dienstagvormittag auf der riesigen Leinwand in der Wiener Hofburg auftauchte. Denn Schwarzenegger, der wegen Corona-Sorgen seiner Filmfirma die persönliche Teilnahme hatte absagen müssen, meldete sich direkt aus einem Eisenbahnwaggon in Toronto. Dort dreht der Umwelt-Terminator gerade seinen „Action“-geladenen Spionagethriller „Fubar“.