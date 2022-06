Leknessund gewinnt 2. Etappe ++ Williams in Gelb

Die Österreicher Felix Großschartner (46.), Hermann Pernsteiner (60.) und Michael Gogl (71.) erreichten das Ziel mit dem Feld. Am Dienstag steht die dritte Etappe über 176,9 Kilometer von Aesch nach Grenchen auf dem Programm. Die Tour de Suisse endet am Sonntag mit dem Einzelzeitfahren in Vaduz.