Deutschkurse an Wiener VHS: Teuer, kaum Teilnehmer

Die ÖVP kritisiert die Wiener Volkshochschulen. Deutschkurse an der VHS Brigittenau seien die „teuersten der Stadt“ und sollten ersatzlos gestrichen werden. Obwohl es an Lernangeboten anderer Anbieter nicht mangelt, fließt tatsächlich viel Steuergeld in diese Bildungsschiene. Die VHS haben eine Erklärung dafür.