Schwarzenegger: „Können Verschmutzung terminieren“

Damit benannte der „Terminator“ gleich einmal den heurigen Schwerpunkt des Gipfels in der Spanischen Hofreitschule: die Luftverschmutzung. Alleine in der EU sterben laut einem Bericht der Europäischen Umweltagentur jährlich mehr als 400.000 Menschen vorzeitig an den Folgen von Luftverschmutzung. Luftverschmutzung stellt demnach nach wie vor die größte Umweltbedrohung für die Gesundheit dar.